شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غيابات فى الأهلي قبل مواجهة سان جورج الإثيوبى الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي، ويلعب الأهلي أمام سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق بين مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من أنتوني موديست لعدم القيد فى القائمة الأفريقية، فضلًا عن رضا سليم للإيقاف بعد طرده مع فريقه السابق الجيش الملكي فى كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وكريم نيدفيد للإصابة، وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق لعدم الجاهزية، وكريم فؤاد للراحة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سان جورج الإثيوبي على النحو التالي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد الضاوي كريستو – طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه، وتقام البطولة فى السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.