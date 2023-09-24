شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يهدد المقصرين بالاستبعاد من تشكيل الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، لاعبيه باستبعاد المقصرين من المشاركة بشكل أساسى في مباريات الدراويش المقبلة، بداية من مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وحذر إيهاب جلال لاعبيه من صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، مشدداً على ضرورة التركيز فى المباراة، لاسيما أن زعيم الثغر ظهر بصورة طيبة فى الجولة الأولى للمسابقة واستطاع تحقيق الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، ليكشر عن أنيابه مع انطلاق المسابقة.

ويعكف إيهاب جلال وجهازه المعاون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد التى خسرها بهدف دون رد من أجل تجنبها فى مواجهة الاتحاد، والتي جاء أبرزها عدم الخروج الصحيح بالكرة من الخلف والتي تسببت فى استقبال هدف زد، كما سيعمل الجهاز الفنى على علاج إهدار الفرص السهلة التى يحصل عليها الفريق أمام المنافسين لترجمتها إلى أهداف.