شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر بديل بيرسى تاو فى تشكيل الأهلى أمام سان جورج بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بأحمد عبد القادر فى التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة سان جورج الإثيوبى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر فى الاحتفاظ بنجمه الجنوب أفريقى بيرسى تاو على دكة البدلاء تمهيداً للاستعانة به من عدمه، وفقاً لمجريات المباراة، لاسيما أن اللاعب اشتكى من كدمة فى القدم عقب مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى.

ويميل كولر لوضع بيرسى تاو على دكة البدلاء لمنحه الفرصة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بعد الإصابة التى تعرض لها، للاستفادة بجهوده فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر، كونه الورقة الرابحة بعد تسجيله هدفين فى افتتاحية مشوار الأهلى بالدوري.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة فى العضلة الأمامية أثناء مشاركته فى لقاء المصري.

وأضاف جاب الله، أن تاو أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق، وخضع لفحص طبي اجتازه بنجاح ليدخل قائمة مباراة الليلة.