شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الإسماعيلى يعلن تعيين محمود جابر رئيساً لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين محمود جابر رئيسا لقطاع الناشئين، وأشرف خضر مديرا فنيا للقطاع، وذلك تأكيدا لانفراد الخليج 365 بتاريخ 04 سبتمبر 2023.

انفراد الخليج 365 وعقد مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعا شهد إصدار مجموعة من القرارات جاءت على النحو التالي:- 1- تعيين محمود جابر – رئيس لقطاع الناشئين وتعيين أشرف خضر – مديرا فنيا لقطاع الناشئين. 2- اعتماد تشكيل قطاع الناشئين والبراعم.

3- إعتماد تشكيل لجنة اكتشاف المواهب الكروية من نجوم النادي

4- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع كرة اليد ولعبة تنس الطاولة.

5- اعتماد عقود لاعبي فريق كرة اليد للموسم الرياضي 2023/2024.

6- تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في اختصاصاته محسن عبد المسيح – عضو مجلس الإدارة لمتابعة قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات ويعاونه كلاً من شوقي عوض – عضو مجلس الإدارة والدكتور / محمد جمال – عضو مجلس الإدارة). 7- تجديد العقود المؤقتة والمكافأة الشاملة للعاملين بالنادي. 8- اعتماد صرف منحة للعاملين بالنادي بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد.

9- مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق لتنمية موارد النادي الإسماعيلي.

10- عرض الموقف القانوني للقضايا الدولية .

11 – تعيين محمد مظهر مدير إدارة الإعلام

12 – تعيين ابراهيم عباس مشرف عام علي قطاع الأنشطة الرياضية بالنادي

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