شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة يرزق بمولودة ويطلق عليها "كريمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق جمال حمزة المدير الفنى لقطاع الناشئين بنادى الزمالك بمولودة جديدة أطلق عليها "كريمة"، ونشر جمال حمزة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لقطات من احتفاله بوصول مولودته.

وفى وقت سابق ، كشف جمال حمزة، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، أنه وضع خطة لتطوير القطاع، بالتنسيق مع كافة المسئولين بالنادى، تمهيداً لوضع فرق الناشئين على الطريق الصحيح بما يخدم مصلحة الفارس الأبيض فى التنقيب عن المواهب المميزة وتصعيدها للفريق الأول.

وقال جمال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "وضعنا خطة لتطوير قطاع الناشئين بالزمالك، حتى يقوم بدوره على أكمل وجه فى إمداد الفريق الأول بكافة المواهب المميزة كعادة القلعة البيضاء مدرسة الفن والهندسة".

وحرص جمال حمزة على زيارة معسكر زمالك 2007 المقام حالياً الإسماعيلية، وكذلك معسكر زمالك 2008 المقام حالياً فى القرية الأولمبية؛ للاطمئنان على استعدادات الفريقين للفترة المقبلة.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك إسناد منصب المدير الفني لقطاع الناشئين إلى جمال حمزة لاعب القلعة البيضاء السابق. واجتمع جمال حمزة، خلال الساعات القليلة الماضية، مع إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي، وتم الاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة المقبلة، وحسم العديد من الأمور داخل القطاع.

واستقر إسماعيل يوسف يوسف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على إقامة معسكرات مغلقة لفرق القطاع خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.