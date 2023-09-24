شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة يجدد عقدي مرتضى وخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد نادي الطلبة الرياضي العراقي وعبر التنسيق مع الطاقم التدريبي لفريقه الكروي الأول الذي يقوده المدرب أحمد خلف تعاقده مع اللاعبين مرتضى علي ملص وخضر علي.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الطلبة في منشور له على الموقع الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ان «إدارة الطلبة تجدد عقدي لاعبيها في الموسم الماضي مرتضى علي ملص وخضر علي».

يذكر أن مرتضى علي ملص وخضر علي، هما من اللاعبين الشباب الذين تألقوا مع فريق الطلبة في الموسم الماضي، لذلك حرصت إدارة النادي على تجديد التعاقد معهما وذلك في ظل سعيها للحفاظ على عناصر الفريق.

الجدير بالذكر أن فريق الطلبة دخل مطلع الأسبوع الحالي معسكراً تدريبياً في محافظة أربيل من أجل الاستعداد لمنافسات دوري المحترفين العراقي.