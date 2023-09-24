شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقرر بيع نجمه في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر مسئوولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيع نجمه الفرنسي الشاب والمنضم حديثًا، عثمان ديمبيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لمناقشة العروض التي ستصل من اجل نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في يناير.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الثنائي الإنجليزي وست هام يونايتد، وأرسنال مهتمين بضم خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشارك عثمان ديمبلي حتى الآن في 7 مباريات مع باريس سان جيرمان، ولم يساهم في أي هدف سواء بالصناعة أو التسجيل.

باريس سان جيرمان يكسر عقد ديمبلي مع برشلونة

وتعاقد مسئوولي نادي باريس سان جيرمان، رسميا مع الجناح عثمان ديمبيلي قادما من برشلونة الإسباني، في صفقة أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بعد أن كسر الفريق الفرنسي الشرط الجزائي للاعب.

وبلغت قيمة الصفقة 50 مليون يورو، حسب الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع برشلونة، والذي فعله باريس سان جيرمان قبل نهاية شهر يوليو الماضي