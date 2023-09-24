ضربة البداية الأفريقية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف اليوم السبت الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وسام جورج الأثيوبي، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتشهد هذه المباراة حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بعدد وفير من الأهداف خلال هذه المباراة من أجل تسهيل المهمة في مباراة العودة، والعبور إلى الدور التالي.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُذاع عبر قناة “OnTime Sports HD 1”، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، خاصة وأنها تعد ضربة البداية للموسم الجديد، وللحفاظ عن لقبه المتوج به الموسم الماضي.