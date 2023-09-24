مرشح الزمالك يكشف مفاجأة بخصوص ديون النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك، أن القائمة ستكون الأفضل بالنسبة للنادي، خلال الفترة المقبلة وهناك رهان على انتخابات النادي المقبلة.

وتابع المندوه خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار: "الجمعية العمومية سعيدة بوجود حوار مفتوح، والمنافسة في وضعها الطبيعي، وهناك حرص من الجميع على إنقاذ الزمالك، من وضعه الحالي".

وأضاف حسام المندوه: "لا بد من منع الفساد، وهو أي إهمال إداري سواء من قضايا خارجية أو منع سداد ديون النادي وتراكمها، والنادي مديون بقيمة مليار و 500 مليون جنيه، والسبب هو عدم تمكين الجهات السيادية من مزاولة عملها، وهو ما أوصل النادي لهذا الرقم الخيالي".

واستطرد: "خلال فترة تولي حسين لبيب اللجنة المؤقتة، تم حل الكثير من المشاكل المادية، بالإضافة إلى الحصول على مكاسب من اشتراكات العضوية، وكان هناك حرص على توفير الهدوء داخل النادي ومن يتعامل معه".

واختتم: "هناك دراسة وخطة للاستفادة من أرض 6 أكتوبر، والأرض تم سحبها في وقت سابق، ونجحنا خلال ولاية حسين لبيب في استرجاعها مرة أخرى".