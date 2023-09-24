على رأسهم رضا سليم.. 8 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سان جورج

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول للنادي الأهلي، جهود عدد من اللاعبين خلال مواجهة سان جورج الأثيوبي المقرر لها اليوم في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام سان جورج الاثيوبي في السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وينشر موقع الخليج 365، عدد غيابات النادي الأهلي والتي تبلغ 8 لاعبين خلال مباراة اليوم وهم: الفرنسي أنتوني موديست ومحمد زعلوك ومعتز محمد لعدم القيد.

كما يغيب عن الفريق الأحمر، رضا سليم للإيقاف وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية الفنية.

وكان النادي الأهلي حقق فوزا كبيرا في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد.