فانتازي.. ألفاريز يكمل سلسلة فشل اللاعبون الأكثر شراءا للجولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

فشل ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي في تسجيل هدف أو الصناعة، مما يجعلها المرة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها اللاعب الأكثر شراءا للجولة في المشاركة بالأهداف.

ويبدو أن شهرة اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي تشكل عبئًا عليهم في المباريات.

اللاعبين الأكثر شراءً للجولات السابقة:

الجولة الثانية - تشيلويل -690,937 مدرب - نقطة واحدة

الجولة الثالثة - مبيومو - 1,186,530 مدرب - نقطتين

الجولة الرابعة - رحيم ستيرلينج - 1,294,608 مدرب - نقطتين

الجولة الخامسة - سون هيونج مين - 921,945 مدرب - نقطتين

الجولة السادسة - ألفاريز - 1,375,407 مدرب - نقطة واحدة

وكان آخر لاعب عانى من هذه "اللعنة" هو جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي (6.9 مليون جنيه إسترليني)، والذي كان اللاعب الأكثر شراءً في الجولة السادسة، حيث تم شرائه من قبل 1.38 مليون مدرب، وحقق الأرجنتيني نقطة واحدة فقط لممتلكيه في فوز السيتي 2-0 على نوتنجهام فورست.