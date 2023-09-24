"اصطدم بانفجار".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسباب خسارة المصري الكبيرة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر ونجم الأهلي السابق، إن إمام عاشور لاعب المارد الأحمر إضافة قوية للفريق، لافتًا إلي إنه لاعب صاحب شخصية ويجيد اللعب في العديد من المراكز، ويعد بمثابة حل سحري للمدربين.

أضاف ضياء السيد خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس، إنه من سوء حظ المصري البورسعيدي مواجهة الأهلي بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري فاصطدم بانفجار من لاعبي الأحمر.

تابع مدرب مصر السابق، إن خسارة الأهلي من اتحاد العاصمة جاءت بسبب تعالي اللاعبين على الخصم، واستشعار بإن المباراة سهلة.

وعن مواجهة الأهلي وسان جورج الاثيوبي بدورى أبطال افريقيا، أكد ضياء السيد إن المباراة في المتناول وخاصة وأن الأهلي فريق يجيد الأداء الجماعي.

وكان النادي الأهلي حقق فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.