شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى دورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى، مساء اليوم الأحد، ومن المقرر أن يقود الاستوديو التحليلى أحمد شوبير، ويستضيف وليد صلاح الدين وأحمد حسن، ويعلق على المباراة محمد الكوالينى، ويقدم الفقرة التحيكيمة أحمد خيري برفقة الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، مع وجود مراسلين من أرض الملعب وهم إبراهيم عمر وحسن غنيمة.

ويفتتح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، بحضور 30 ألف مشجع للمارد الأحمر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى وسان جورج الاثيوبى اليوم، الأحد، ويلعب المارد الأحمر مع سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين، بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى

يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.