بطولة إسبانيا: اصابة دي يونغ تبعده 5 اسابيع عن الملاعب

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: سيغيب لاعب خط وسط برشلونة، الهولندي فرنكي دي يونغ، لفترة خمسة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما ذكرته تقارير صحافية إسبانية.

وقال برشلونة على مواقعه على التواصل الاجتماعي "الفحوصات التي خضع لها اللاعب اثبت معاناته من تمزق في اربطة الكاحل الايمن وعودته الى الملاعب مرتبطة بعملية التعافي".

وتعرض الهولندي الدولي الى الاصابة خلال الشوط الاول من مباراة فريقه ضد سلتا فيغو (3 2) في الدوري المحلي ولم يكمل المباراة.

ومن المقرر أن يغيب دي يونغ عن المباريات المقبلة لفريقه، بما في ذلك رحلة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا في 4 تشرين الاول/ أكتوبر، وعلى الارجح عن مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في 28 منه.