ضياع الحلم.. سلة الأهلي تخسر برونزية مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

فرّط الأهلي في الحصول على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، وذلك بعد خسارته أمام جولدن بولز الصيني، صباح اليوم الأحد.

والتقى الفريقان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد أن حلّ كل منهما وصيفا في دور المجموعات، بالبطولة التي تُختتم رسميا اليوم الأحد.

وتمكن الأهلي من فرض سيطرته بشكل تام على مجريات اللعب خلال الفترة الأولى، وتفوق فيها بفارق 10 نقاط كاملة وبنتيجة 22-12.

وبدا الأهلي في التراجع بشكل واضح مع بداية الفترة الثانية، وقلص الفريق الصيني الفارق مع نهاية الشوط الأول لنقطة واحدة فقط (38-37).

ومع انطلاق الفترة الثالثة، عاد جولدن بولز بقوة ليحسمها بنتيجة 59-53، قبل أن يُنهي المباراة لصالحه 81-74.

وكان الأهلي يمتلك فرصة من ذهب ليُصبح أول فريق أفريقي يحصد الميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم للأندية، قبل الخسارة من جولدن بولز.