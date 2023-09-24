الامارات | أكثر من 500 لاعب يتوقع مشاركتهم في "بينوس كلاسيك" لبناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة بينوس كلاسيك لبناء الاجسام، والتي يتم تنظيمها برعاية مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية عن استكمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الاولى والتي ستقام في دبي من 27 إلى 29 الحالي.

كما واعلنت عن رعايتها للاعب منتخب الامارات وفريق جمارك دبي ايوب ارزوقي تمهيدا للمشاركة في البطولة لمًا يتمتع به اللاعب من رصيد عالي من الانجازات الدولية والعالمية. ويتوقع أن تستقطب البطولة مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتبلغ تبلغ قيمة جوائزها 800 الف درهم.