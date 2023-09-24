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الإسماعيلى يخوض مراناً صباحياً استعداداً لمواجهة زعيم الثغر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية فى ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على عدة تدريبات متنوعة، منها جمل فنية وخططية بهدف زيادة الفاعلية لتسجيل الأهداف، فضلا عن تدريبات بدنية بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

كما تم تنظيم تقسيمة حماسية بين اللاعبين بغرض الوقوف على مدى استيعابهم للخطط الفنية المرغوب تطبيقها خلال اللقاءات المقبلة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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