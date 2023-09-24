شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور فى اتحاد الكرة لحل أزمته مع الزمالك ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد أيمن منصور لاعب المصري فى مقر اتحاد الكرة اليوم، فى محاولة لحل أزمته مع الزمالك ودياً بعد مهلة اتحاد الكرة لحل الأزمة وكشف مصدر باتحاد الكرة الموقف الأخير لأزمة الثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بعد غيابهما عن حضور جلسة الاستماع فى اتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع لناديين.

وأكد المصدر أن النادى المصرى اعتذر عن عدم حضور الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لجلسة التحقيق باتحاد الكرة الأربعاء الماضي بمعرفة الشئون القانونية، فى شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع لناديين.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة منح النادى المصرى واللاعبين مهلة لحل الخلاف وديا، أو تطبيق اللائحة وإيقاف اللاعبين 6 أشهر بعد توقيعهما لناديين.

وتلقى نادى الزمالك خطاباً من اتحاد الكرة الاثنين الماضى يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.