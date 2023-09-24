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سيتي كلوب بنها يستضيف مبادرة خطى بحضور 6 آلاف مواطن

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القاهرة - سامية سيد - استضاف سيتي كلوب بنها "مبادرة خطى" التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لمساعدة ذوي الهمم فى احتفالية شهدها 6 آلاف مواطن.

 

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مجموعة أندية سيتي كلوب ومؤسسة حياة كريمة وبمقتضاه استضافت أندية سيتي كلوب ملتقى التوظيف في محافظات القليوبية وكفر الشيخ والشرقية وبني سويف ، فيما تستمر مبادرة خطى لتشمل 7 محافظات على مستوى الجمهورية .

 

وتسعى مجموعة أندية سيتي كلوب المنتشرة في أنحاء الجمهورية لأداء دورها المجتمعي في خدمة أبناء المناطق الجغرافية في محيط تواجدها بجانب رسالتها والخدمية لأبناء المجتمع المصري كأحد أهدافها الرئيسية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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