شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد أول أكتوبر موعداً لكأس السوبر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة 1 أكتوبر المقبل موعداً لبطولة كأس السوبر للكرة النسائية موسم 2022 / 2023 بين فريقي وادي دجلة "بطل الدوري" وتوت عنخ آمون "بطل الكأس". وتقام المباراة في الرابعة عصرا على ملعب نادي الترسانة الرئيسي.

واستحدث مجلس إدارة اتحاد الكرة بطولة كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة، ضمن مساعي الاتحاد لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية.

وفى سياق مختلف، أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، أنه سيتم تطبيق اللائحة على نادى الزمالك، باستبعاده من السوبر المصرى المقبل، بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية للموسم المنقضى.

وقال عامر حسين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأهلى سيشارك في البطولة باعتباره بطل الدورى، وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة، وبيراميدز لاحتلاله المركز الثانى فى الدورى.

وأضاف عامر حسين أن الفريق الرابع المشارك في البطولة سيكون إنبى حال فوزه على الأهلى فى نصف نهائي كأس مصر، أما فى حال خسارة الفريق البترولى فيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدورى الموسم الماضى بعد استبعاد الزمالك.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أنه فى حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما فى حال الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه، وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطاب بالاعتذار عن البطولة الأخيرة.