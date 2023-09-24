ميدو مازحًا: "لاعبو الاتحاد مطالبون بقراءة القرآن قبل مواجهة الأهلي المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حذر أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق لاعبي اتحاد جدة السعودي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.

قال ميدو عبر برنامج "دورينا غير" السعودي: "الاتحاد لازم ياخد باله إن هما واقعين في سكة الأهلي المصري، هيقابل كمية إصابات غير طبيعية".

أضاف: "أي حد بيلاعب الأهلي هيواجه شبح الإصابات، ممكن صليبي وإيقافات ومدرب يهرب".

تابع: "لاعبو الاتحاد مطالبون بقراءة القرآن، إحنا في نهائي 2020 أمام الأهلي المصري إتصاب أهم لاعبين في الزمالك، وهما محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة، بسبب فيروس كورونا".

اختتم: "الأهلي فريق ميتأمنلوش، بيعرفوا يكسبوا".

يفتتح الاتحاد منافسات كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، إذا تأهل يواجه الأهلي في ربع نهائي البطولة.