الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي ليفربول نظيره وست هام يونايتد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.
يبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: اليسون
خط الدفاع: روبرتسون، ماتيب، فان دايك، جوميز.
خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جونس.
خط الهجوم: صلاح، نونيز، لويس دياز.
يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 13 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق وست هام
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب وست هام"ديفيد مويس" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: آريولا
خط الدفاع: كوفال، زوما، أكرد، إيمرسون.
خط الوسط: سوستشيك، وارد براوس، ألفاريز.
خط الهجوم: بوين، أنطونيو، باكيتا.
يحتل وست هام يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.