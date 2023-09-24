الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي ليفربول نظيره وست هام يونايتد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.

يبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: روبرتسون، ماتيب، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جونس.

خط الهجوم: صلاح، نونيز، لويس دياز.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 13 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق وست هام

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب وست هام"ديفيد مويس" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: آريولا

خط الدفاع: كوفال، زوما، أكرد، إيمرسون.

خط الوسط: سوستشيك، وارد براوس، ألفاريز.

خط الهجوم: بوين، أنطونيو، باكيتا.

يحتل وست هام يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.