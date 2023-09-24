الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي لمواجهة أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي تشيلسي نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.

يبدأ مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، سيلفا، كولويل.

خط الوسط: إينزو، كايسيدو، جالاجير.

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، مودريك.

يحتل تشيلسي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن نظيره أستون فيلا.

تشكيل فريق أستون فيلا

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب أستون فيلا "اوناي إيمري" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كاش، كونسا، توريس، دين.

خط الوسط: كامارا، دوجلاس، ديابي.

خط الهجوم: مكجين، واتكينز، زانيولو.

يحتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وبفارق 9 نقاط من المتصدر مانشستر سيتي.