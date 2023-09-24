الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي لمواجهة أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي تشيلسي نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.
يبدأ مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: سانشيز
خط الدفاع: جوستو، ديساسي، سيلفا، كولويل.
خط الوسط: إينزو، كايسيدو، جالاجير.
خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، مودريك.
يحتل تشيلسي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن نظيره أستون فيلا.
تشكيل فريق أستون فيلا
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب أستون فيلا "اوناي إيمري" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: كاش، كونسا، توريس، دين.
خط الوسط: كامارا، دوجلاس، ديابي.
خط الهجوم: مكجين، واتكينز، زانيولو.
يحتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وبفارق 9 نقاط من المتصدر مانشستر سيتي.