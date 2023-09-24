جوارديولا: يجب على رودريجو التحكم في انفعالاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث مدرب مانشستر سيتي في الوقت الذي يواجه فيه لاعب خط الوسط الإسباني رودريجو، عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء ضد نوتنجهام فورست أمس.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد الفوز بنتيجة 2-0: "يجيب دائما أن يسيطر رودري على نفسه ومشاعره، وآمل أن يتعلم من هذا الخطأ".

وأضاف: "كانت المباراة مثالية بعد مرور 35 دقيقة، ويمكنني الحصول على بطاقة صفراء أنا لا ألعب، لكن رودري لا يجب أن يحصل عليها حتى، اللاعبين داخل الملعب يجب أن يكونوا حذرين".

وأضاف بيب: "قلت لهم بين الشوطين، كونوا حذرين يا رفاق، استرخوا، تحكموا في انفعالاتكم، لسوء الحظ لم يتمكن رودري من القيام بذلك والآن علينا قبول الأمر".

واختتم: "نعم لا أحب اللعب بعشرة لاعبين بسبب أخطائنا، أنا غاضب لأنني لا أحب اللعب بعشرة لاعبين، لكنه اعتذر".

جدير بالذكر، حصل رودري لاعب منتخب إسبانيا، على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 46 بسبب سلوكه العنيف بعد اشتباك مع مورجان جيبس وايت، بينما أيد حكم الفيديو المساعد قرار الحكم أنتوني تايلور.

ومن المقرر الآن أن يخسر مانشستر سيتي نجم وسط الفريق في مباراته القادمة في كأس كاراباو مع نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون يوم السبت المقبل وفي مواجهة منافسه على اللقب أرسنال يوم الأحد 8 أكتوبر.