شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع "حياة كريمة".. سيتي كلوب بنها يستضيف مبادرة خطى بحضور 6 آلاف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف سيتي كلوب بنها "مبادرة خطى" التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لمساعدة ذوي الهمم فى احتفالية شهدها 6 آلاف مواطن.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مجموعة أندية سيتي كلوب ومؤسسة حياة كريمة وبمقتضاه استضافت أندية سيتي كلوب ملتقى التوظيف في محافظات القليوبية وكفر الشيخ والشرقية وبني سويف ، فيما تستمر مبادرة خطى لتشمل 7 محافظات على مستوى الجمهورية .

وتسعى مجموعة أندية سيتي كلوب المنتشرة في أنحاء الجمهورية لأداء دورها المجتمعي في خدمة أبناء المناطق الجغرافية في محيط تواجدها بجانب رسالتها الرياضية والخدمية لأبناء المجتمع المصري كأحد أهدافها الرئيسية.