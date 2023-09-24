شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس العالم للسلة.. تعادل بون الألمانى وفرانكا البرازيلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقى بون الألمانى وفرانكا البرازيلى بالتعادل 34/34 فى نهائى بطولة كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتختتم اليوم. وحقق فريق كرة السلة بالنادى الأهلى المركز الرابع فى كأس العالم للأندية، وذلك بعد خسارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام فريق بولز الصينى بنتيجة 81/74 .

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