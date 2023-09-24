شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى مستمر فى حراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون.. وعواد على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق بمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.

ورغم شفاء محمد عواد من الإصابة التى تعرض لها بارتشاح فى الركبة، وخاض الحارس تدريباته الجماعية بشكل طبيعى، إلا أن الجهاز الفنى ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس يرفضون الدفع بـ"عواد" للمشاركة بشكل أساسى قبل أن يصبح مؤهلا من الناحية النفسية والبدنية.

ويفضل الجهاز الفنى ومدرب حراس الزمالك استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة ذئاب الجبل، على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء لحين استعادة كامل لياقته الفنية والبدنية، قبل أن يتم منحه فرصة العودة للمشاركة.

ويدخل الزمالك معسكر إعداد مغلق اليوم، الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون، وحرص أوسوريو على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها لاعبوه فى مواجهة بيراميدز، كما أشاد بالأدء والمستوى وقدرة اللاعبين على تقديم مستوى جيد، مؤكدًا أن المستوى في تحسن مستمر.

وشدد أوسوريو على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة، بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات.

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.