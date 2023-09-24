شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكا البرازيلي بطلاً لمونديال أندية السلة بعد الفوز على بون الألمانى 70 / 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق فرانكا البرازيلي لكرة السلة بلقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بون الألمانى بنتيجة 70 / 69 فى مواجهة نهائى كأس العالم لأندية السلة، والتى تقام بسنغافورة وتختتم اليوم. انتهى الشوط الأول بين فريقى بون الألمانى وفرانكا البرازيلى بالتعادل 34/34 فى نهائى بطولة، وكانت الفترة الثالثة من عمر المباراة انتهت بتقدم فرانكا البرازيلى على بون الألمانى بنتيجة 58 / 50، قبل أن يحقق فريق فرانكا البرازيلي اللقب بالفوز بنتيجة 70 / 69. وحقق فريق كرة السلة بالنادى الأهلى المركز الرابع فى كأس العالم للأندية، وذلك بعد خسارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام فريق بولز الصينى بنتيجة 81/74 .

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