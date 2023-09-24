7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا، وغياب بيج رامى عن مستر اولمبيا، وخناقة بالكراسى داخل نادى سموحة.
الأهلي يفتتح رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبى الليلة
يفتتح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، بحضور 30 ألف مشجع للمارد الأحمر.
بيج رامى يغيب عن مستر أولمبيا العام الجارى
أعلن ممدوح السبيعى، الشهير بـ"بيج رامى" عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا هذا العام، بسبب الإصابات التي يعانى منها، وكتب بيج رامى عبر صفحته بموقع "فيس بوك" أنه اتخذ قرار عدم المشاركة بعد مشاورة فريقه مع العمل أكثر على البطولات القامة.
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، خناقة بين عدد من أعضاء نادى سموحة ما تسبب فى حالة من الرعب داخل جدران النادى. وأظهرت لقطات الكاميرات تراشقا بالكراسي واشباكات بالأيدى داخل النادى، الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر للأعضاء المتواجدين في النادي في هذا التوقيت.
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