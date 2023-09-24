شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: النقص العددي للسكة وراء التعادل مع لافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي الشيشيني، المشرف العام على الكرة بنادي السكة الحديد ، أن التعادل السلبي مع لافيينا فى المباراة الأولى بدوري المحترفين نتيجة جيدة فى ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق من الشوط الأول بعد طرد سيلا.

وأضاف الشيشيني، أن لاعبو السكة أدوا مباراة قوية وكانوا ندا لفريق لافيينا، مشيدا بأداء لاعبيه وقدرتهم على الخروج بالمباراة لبر الأمان، وأن الفريق أضاع عدداً من الفرص كانت كفيلة بحسم نقاط المباراة مؤكدا أن اللقاءات المقبلة ستشهد تطورا أكثر فى المستوي والنتائج.

وانتهت مباراة السكة الحديد ولافيينا بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية فى الجولة الأولى من دورى المحترفين ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى نقطة.