شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: البداية جيدة ونعمل على تحسين مستوى لافيينا الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق لافيينا، أن التعادل مع السكة فى أول مباراة بدوري المحترفين نتيجة جيدة ولكنه كان يتوقع حسم نقاط المباراة الثلاث، كما أنه كان يتوقع ان يكون المستوى أفضل مما ظهر عليه الفريق.

وأضاف عيد أن المباريات المقبلة ستشهد تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى مباراة اليوم، مؤكداً أن الفريق يسعي للتأهل للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وانتهت مباراة السكة الحديد ولافيينا بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية فى الجولة الأولى من دورى المحترفين ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى نقطة.