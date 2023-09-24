شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستدعى عمر فايد وبلال مظهر لمعسكر أكتوبر استعدادا لودية أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب، المقرر إقامته فى الفترة من 9 الى 17 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب المدير الإداري، إن الجهاز الفني يشاهد خلال الوقت الراهن كافة اللاعبين للاستقرار على القائمة المحلية المقرر إعلانها قبل انطلاق المعسكر الذى سيشهد انتظام اللاعبين قبل أيام من سفرهم الى أوزبكستان، مؤكدا أن ميكالى يعقد اجتماعات شبه يومية مع الجهاز المعاون لمتابعة كل اللاعبين.

وكان المنتخب الأولمبي قد استهل رحلة الاستعداد إلى الأولمبياد بمعسكر فى العين السخنة تخلله مباراتان وديتان مع روسيا، تعادل فى المباراة الأولى مع روسيا للمحليين 1-1 وفاز فى المباراة الثانية على منتخب روسيا الأوليمبي 2-1 وسط غياب 7 لاعبين أساسيين.