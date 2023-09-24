شكرا لقرائتكم خبر عن استاد غزل المحلة يستضيف مباريات شقيقه البلديـة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي غزل المحلة توقيع عقد استضافة استاد غزل المحلة مباريات شقيقـه نادي بلديـة المحلة في بطولة الدوري المصري الممتـاز، وذلك فى حضور عمر رياض المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم ومصطفى الشامى رئيس نادي بلديـة المحلة

ومن جانبـه أكد وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، توفير كل سبل الدعم لنادي بلديـة المحلة من أجل ظهور مشرف يليق بمدينة المحلة الكبرى صاحبة الإرث الكبير فى تاريخ كرة القدم.

في سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية بنادي غزل المحلة على تعيين المهندس وليد خليل رئيسًا للنادى وشركة الكرة، مع استمرار اللواء عمر رياض مديرا تنفيذيا لشركة غزل المحلة لكرة القدم .

وكان أسامة خليل تقدم باستقالته من رئاسة الشركة الشهر الماضى، قبل ان يتم الموافقة على رحيل من الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم.