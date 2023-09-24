شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة السكة الحديد ولافيينا فى افتتاحية دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة السكة الحديد ولافيينا بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية فى الجولة الأولى من دورى المحترفين ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى نقطة.

استحوذ لاعبو السكة الحديد على مجريات الشوط الأول بشكل كبير وأضاع مهاجموه عدة فرصا محققة امام مرمى لافيينا، والتي تألق فيها كامينى حارس المرمى الذى دافع عن مرماه ببسالة وتصدى لهدفين محققين كانا قريبين من المرمى ، وفى الوقت الضائع للشوط الأول أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر مباشرة في وجه اللاعب الأفريقي سيرياك مدافع وسط السكة الحديد بعد تعديه بالضرب بدون كرة على أحمد سكولز لاعب لافيينا.

وفى الشوط الثانى انقلب الوضع تماما واستحوذ لاعبو لافيينا على مجريات المباراة ورغم التغييرات الكثيرة التي أجراها المديرين الفنيين بغية تحقيق الفوز ، إلا أن لافيينا استطاعت الوصول لمرمى السكة الحديد في أكثر من كرة وتألق يوسف رحومه حارس السكة في الزود عن مرماه حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين .

بدأ السكة الحديد المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى يوسف رحومة

خط الدفاع : باسم عادل – السعيد كمال – عبد الله جمعة – بهاء مجدى

خط الوسط : سيرياك – أحمد ربيع – محمد جمال – محمد حسن

خط الهجوم : جون أفيرى – محمود عبد العاطى

بينما بدأ لافيينا المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : برعى كامينى

خط الدفاع :أحمد سعد – خالد شيفو – محمد جبس – حمدى مارسيلو

خط الوسط : قاسم ربيع – هشام نيمار – أحمد سكولز – أتيكور اوين

خط الهجوم : حازم أبو سنة – يوسف فهيد.