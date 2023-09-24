شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تحتضن الدبلومة الأفريقية D29 وD30 بحضور 60 مدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت اليوم الأحد فعاليات الدبلومة الأفريقية D29 وD30، بحضور 60 مدربا، في مدينة الإسكندرية، في إطار سياسة إدارة المدربين بالاتحاد، بقيادة جمال محمد على، لتجهيز المدربين لمنح الرخص التدريبية.

وتشمل الدبلومة اختبارات عملية ونظرية لمدة زمنية تصل إلى 72 ساعة، يتخللها شرح على القواعد التدريبية والوحدات التدريبية الصغيرة تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم.

من جانبه يرى جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الرخص التدريبية التي يجريها الاتحاد في الوقت الحالي، الهدف منها تقديم مدربين مؤهلين للعمل في أندية الدوري المصري والاحتراف الخارجي أيضًا.

وقال جمال محمد على لـ"الخليج 365": "الرخصة التدريبية A التي تم تخريجها قبل أسابيع شهدت العديد من المواهب التدريبية، ولن أبالغ أن من بين 25 مدربا حصلوا على الرخصة هناك أكثر من 20 مدربا ينتظرهم مستقبل واعد".

وأضاف مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: "من خلال الورش التدريبية والمحاضرات النظرية والعملية وتطبيقاتها، والمقابلات الشخصية، أستطيع القول إن هناك العديد من المدربين الذين يستحقون الحصول على فرصة في الدورى".