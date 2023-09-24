كل ما تريد معرفته عن لقاء "الأهلي وسان جورج" اليوم في دوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تستعد جماهير النادي الأهلي لخوض أول مباراة للمارد الأحمر بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التى يحمل الأهلي لقبها منذ النسخة الماضية، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة.



يلتقي الأهلي مع سان جورج فى الثامنة مساء اليوم ،الأحد، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة الجمعة المقبل باستاد القاهرة أيضاً، بعدما منع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إثيوبيا من استضافة مباريات دوري الأبطال لعدم توافر اشتراطات الكاف بملاعبها.

و تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الاهلى وسان جورج، ويقود الاستوديو التحليلى أحمد شوبير، ويستضيف وليد صلاح الدين وأحمد حسن، ويعلق على المباراة محمد الكوالينى، ويقدم الفقرة التحيكيمة أحمد خيري برفقة الخبير التحكيمى أحمد الشناوى، مع وجود مراسلين من أرض الملعب وهم إبراهيم عمر وحسن غنيمة.

و يحضر 30 ألف مشجع للمارد الأحمر في مباراة الليلة.



كما أسند الاتحاد الأفريقى "كاف"إدارة مباراة الليلة للحكم التشادى ألفريد أرمي حكم ساحة لمباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى، ويعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع عبد الكريم عثمان، وفى غرفة الفار يتواجد أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بطلا زانزبار بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.



و تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.35 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسان جورج الإثيوبى 750 ألف إسترلينى.