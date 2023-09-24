شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسان جورج فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويتواجد على الدكة كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفي شوبير وكريم الدبيس وأحمد كوكا .

ويفقد الأهلي جهود بعض اللاعبين في مباراة سان جورج، حيث يغيب كل من الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم القيد في قائمة الأهلي الأولية على أن يكون متاحا للمشاركة مع الأهلي بدءا من دور المجموعات الأفريقي، كما يغيب رضا سليم بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية، ويغيب أيضاً عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وكريم نيدفيد وأكرم توفيق.

لقاء الأهلي وسان جورج هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما فى بطولات الأندية الأفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.

المواجهة الأولى للأهلي مع الأندية الإثيوبية كانت مع نادي البن الإثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، ووقتها لعب الأهلي بفريق من البدلاء، بينما كان الفريق الأول يلعب في نفس اليوم مع الشباب السعودي في كأس النخبة العربية «السوبر» والتي أقيمت في تونس، وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثانية، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت مع فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف للا شيء يوم 23 ديسمبر 2018م.

ولعب الأهلي مع أندية إثيوبيا 6 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل فى ثلاث وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.