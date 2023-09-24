شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد أيمن منصور ووالده وعيد فى الزمالك لحل أزمة انتقالهما للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد اليوم، الأحد، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا المصرى البورسعيدى، فى مقر نادى الزمالك، من أجل الاجتماع مع مسئولى القلعة البيضاء، والسعى لحل أزمة انتقالهما لصفوف الفريق البورسعيدى.

وتواجد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، برفقة نجله أحمد، وعقد اللاعبان جلسة مع مسئولى الزمالك، للتفاوض خلالها على إيجاد حل لأزمة انتقالهما لصفوف المصرى البورسعيدى، خاصة بعدما تم تحويل اللاعبين للتحقيق من قِبَل اتحاد الكرة.

وتلقى نادى الزمالك خطاباً من اتحاد الكرة، الإثنين الماضى، يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.