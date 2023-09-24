شكرا لقرائتكم خبر عن عودة زيزو والجزيرى وعواد لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون واستبعاد دونجا والمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد صبحى بعد شفائه من الإصابة، كما عاد سيف الدين الجزيرى الذى كان مستبعدًا من مواجهة بيراميدز، وعاد أحمد زيزو، واستبعد من المباراة حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، كما استبعد محمود علاء للإيقاف.

كما تواجد حسام عبد المجيد فى القائمة، بعدما اعتذر للخواجة الكولومبى عن اعتراضه على الخروج من تشكيل مواجهة بيراميدز، واكتفى المدرب بمعاقبته ماديًا فقط.