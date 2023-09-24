شكرا لقرائتكم خبر عن عودة زيزو والجزيرى وعواد لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون واستبعاد دونجا والمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.
خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.
وشهدت القائمة عودة محمد صبحى بعد شفائه من الإصابة، كما عاد سيف الدين الجزيرى الذى كان مستبعدًا من مواجهة بيراميدز، وعاد أحمد زيزو، واستبعد من المباراة حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، كما استبعد محمود علاء للإيقاف.
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