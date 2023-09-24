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نيوكاسل يكتسح شيفيلد بثمانية أهداف في عقر داره

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لندن - د ب أ 0 تبليغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق نيوكاسل يونايتد الانتصار الأضخم في بطولة الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد 8 - صفر، يوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 هزائم، إلى 9 نقاط في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

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وافتتح شون لونغستاف التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميلاه دان بورن وسفين بوتمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35.

وواصل نيوكاسل سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف كاليوم ويلسون وأنتوني جوردون الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 56 و61 على الترتيب.

وأضاف ميغيل ألميرون وبرونو غيمارايش الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 68 و73 على الترتيب.

واختتم أليكسندر إيساك مهرجان أهداف نيوكاسل في الدقيقة 87.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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