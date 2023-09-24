الامارات | الجولة الثالثة لدوري المحترفين.. صدارة ثلاثية وفرحة للضيوف والنصر يدخل "دوامة الشك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظت أندية العين وشباب الأهلي والوصل على العلامة الكاملة "9 من 9" بعد نهاية الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وشهدت الجولة فوز أندية الشارقة، الجزيرة، الإمارات وشباب الأهلي خارج ملاعبها، في وقت واصل فيه فريق النصر بدايته المخيبة للآمال إذ احتفظ بالمركز الأخير في جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط مشكلاً بذلك لغزاً محيراً لجماهيره.

وتفصيلاً، اعتلى فريق العين صدارة الترتيب لأول مرة متفوقاً على كل من شباب الأهلي "الثاني" والوصل "الثالث" بفارق الأهداف، وذلك عقب انتصاره الثمين على حساب عجمان بسداسية نظيفة، وبدوره حقق "فرسان دبي" انتصاراً مهماً على حساب البطائح بهدفين نظيفين، في حين حسم "الامبراطور" قمة الجولة لصالحه على حساب بني ياس بنتيجة 3-2.

وشهدت أكثر من نصف عدد مباريات الجولة فرحة الضيوف، إذ نجح الشارقة في تحقيق انتصار مهم للغاية في استاد آل مكتوم بهدف نظيف، واستعاد الجزيرة توازنه بفوزه في استاد اتحاد كلباء برباعية نظيفة، وهو نفس الحال مع فريق الإمارات الذي عاد من استاد صقر بن محمد القاسمي بالنقاط الكاملة أثر فوزه على خورفكان 2-صفر، بينما حصد شباب الأهلي الفوز أمام مستضيفه البطائح بهدفين نظيفين.

وأصبح فريق النصر الخاسر الأكبر في الجولة وذلك بعد تلقيه للخسارة الثالثة على التوالي على الرغم من أن الآمال كانت معقودة على الصفقات الجديدة في إحداث ردة فعل إيجابية، لكن "العميد" لم يكن عنيداً في مواجهة الشارقة وخسر بهدف نظيف، مستمراً في ذلك في المركز شأنه كفريق حتا الذي تجرع بدوره 3 هزائم متتالية أخرها اليوم أمام الوحدة 1-صفر.

وعلى مستوى صراع الهدافين، وصل مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو للهدف الثالث بتسجيله لهدف في لقاء عجمان، ليتساوى بذلك مع لاعب الجزيرة، علي مبخوت ومهاجم بني ياس، الفرنسي يوسف نيكيته اللذين غيابا عن التسجيل في الجولة.



نتائج مباريات الجولة:

النصر 0-1 الشارقة

اتحاد كلباء 0-4 الجزيرة

خورفكان 0-2 الإمارات

العين 6-0 عجمان

البطائح 0-2 شباب الأهلي

الوحدة 1-0 حتا

الوصل 3-2 بني ياس

جدول الترتيب

العين 9

شباب الأهلي 9

الوصل 9

الجزيرة 6

الوحدة 6

الشارقة 6

الإمارات 4

البطائح 4

بني ياس 3

خورفكان 3

اتحاد كلباء 1

عجمان 1

حتا (صفر)

النصر (صفر)



جدول ترتيب الهدافين

علي مبخوت (الجزيرة) 3

لابا كودجو (العين) 3

يوسف نيكيته (بني ياس) 3



مواجهات الجولة الرابعة

الخميس 28 سبتمبر

حتا x النصر

الشارقة x العين



الجمعة 29 سبتمبر

بني ياس x الإمارات

عجمان x اتحاد كلباء

شباب الأهلي x الوحدة



السبت 30 سبتمبر

الجزيرة x البطائح

خورفكان x الوصل