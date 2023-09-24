مواجهة آرسنال وتوتنهام تنتهي بالتعادل وليفربول يواصل تألقه وتشلسي يسقط مجددا

انتهت مواجهة آرسنال وتوتنهام على وقع التعادل الإيجابي (2-2) الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح التسجيل أرسنال عبر نجمه وجناحه بوكايو ساكا في الدقيقة 26 بعد أن أطلق تسديدة صاروخية فاصطدمت الكرة في كريستيان روميرو وذهبت إلى المرمى، وتعادل مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 42.



وفي الدقيقة 54 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأرسنال بعد العودة لتقنية الفيديو انبرى لها ساكا وأحرز منها الهدف الثاني.



ولم يهنأ أرسنال بالتقدم ففي الدقيقة 55 أي بعد دقيقة واحدة فقط أخفق البديل جورجينيو في تمريرة فذهبت إلى صانع ألعاب توتنهام ماديسون الذي مررها لسون فسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 55 ليفرض التعادل نفسه على اللقاء مجدداً.



وأصبح رصيد كلا الفريقين 14 نقطة مع أفضلية لتوتنهام الذي أصبح في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام أرسنال.





ليفربول ويواصل تألقه



وحقق ليفربول فوزاً صريحاً على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء قبل أن يتعادل وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 42.



وفي الدقيقة 60 أحرز نونيز الهدف الثاني لليفربول مستغلاً تمريرة حاسمة من أليكس ماك أليستر.



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وأكد ليفربول تفوقه بفضل الهدف الثالث الذي سجله مهاجمه ديوغو جوتا في الدقيقة 85.



وواصل ليفربول نتائجه الجيدة في الموسم الحالي فرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السابع.



وعاد برايتون من بعيد وتغلب على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن المرحلة ذاتها.



وتقدم دومينيك سولانكي لبورنموث في الدقيقة 25 قبل أن يتعادل ميلوس كريكيز مدافع بورنموث بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45+2 وفي الدقيقة 46 تمكن البديل كارورو ميتوما من تسجيل هدف برايتون الثاني فور نزوله إلى أرض الملعب.



وعاد ميتوما وأحرز الهدف الثاني له والثالث لبرايتون في الدقيقة 77.



ورفع برايتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقط في المركز السابع عشر.



وسقط تشلسي على ملعبه متلقياً خسارة جديدة وهذه المرة كانت أمام ضيفه أستون فيلا.



وسجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا في الدقيقة 73.