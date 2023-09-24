باير ليفركوزن ينتصر بالأربعة ويواصل مزاحمة بايرن ميونيخ بالصدارة

لحق باير ليفركوزن مجدداً ببايرن ميونيخ حامل اللقب إلى الصدارة، بفوزه الكبير على الوافد الجديد هايدنهايم 4-1 الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبعدما أجبر العملاق البافاري على الاكتفاء بالتعادل معه في معقله "أليانز أرينا" بنتيجة 2-2 في المرحلة الماضية، أظهر ليفركوزن الأحد أنّه عازم على القتال بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو من أجل محاولة وضع حد لاحتكار بايرن والفوز بلقبه الأول في الـ"بوندسليغا".



ولم يجد ليفركوزن، القادم فوز كبير آخر في مستهل مشواره القاري على حساب هاكن السويدي 4-0 في "يوروبا ليغ"، صعوبة في تحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات في أفضل بداية موسم في تاريخه.



وتقدم فريق تشابي منذ الدقيقة التاسعة عبر النيجيري فيكتور بونيفايس بعد تمريرة من الأرجنتيني أيسيكييل بالاسيوس، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين أدرك هايدنهايم التعادل عبر إيرين دينكسي بعد تمريرة من يان-نيكلاس بيسته (58).



وكان هذا الهدف بمثابة جرس إنذار لأصحاب الأرض الذين كشروا بعدها عن أنيابهم وضربوا بثلاثية بدأها يوناس هوفمان بتمريرة أخرى لبالاسيوس (63) ثم أضاف بونيفايس هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء (74) قبل أن يختتمها البديل المغربي أمين عدلي بعد تمريرة من الإسباني أليكس غريمالدو (82).



وبذلك، رفع ليفركوزن رصيده الى 13 نقطة لكنه تخلى عن الصدارة بفارق الأهداف عن بايرن الذي حقق السبت فوزاً كاسحاً على بوخوم 7-0، بينها ثلاثية للوافد الجديد الإنجليزي هاري كاين.



(فرانس برس)