الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يفوز على شيفيلد بـ8 أهداف دون مقابل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين نيوكاسل يونايتد وشيفيلد، في تمام الساعة الـ 8.30 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق نيوكاسل على نظيره شيفيلد بنتيجة 8-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب برامول لين.

سجل هدف نيوكاسل يونايتد الأول، لونجستاف في الدقيقة 21 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نيوكاسل يونايتد الثاني، دان بران في الدقيقة 31 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نيوكاسل يونايتد الثالث، سفين بوتمان في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نيوكاسل الرابع، كالوم ويلسون في الدقيقة 56 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الخامس، جوردون في الدقيقة 61 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل السادس، ألميرون في الدقيقة 68 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل السابع، جيماريش في الدقيقة 63 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل الثامن، إلكسندر إيزاك في الدقيقة 87 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، بينما احتل شيفيلد المركز الآخير برصيد نقطة واحدة.