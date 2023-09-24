دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يكتفي بثلاثية في شباك سان جورج الإثيوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في تحقيق الفوز على سان جورج الأثيوبي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث فرط الفريق الأحمر في العديد من الفرص وزيادة نتيجة المباراة، بينما ظهر المنافس بشكل دفاعي.

تقدم الأهلي في الشوط الأول من أحداث المباراة عن طريق اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 29، وبعدها أضاع لاعبي الأحمر العديد من الفرص.

وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، واختتم الأهداف أحمد عبدالقادر، في الدقيقة 93.

ويحتاج النادي الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في مواجهة العودة التي تقام أيضا على استاد القاهرة، للتأهل بشكل رسمي للدور التالي.