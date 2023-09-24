"المفروض تكون ستة صفر".. حسن المستكاوي يعلق على نتيجة الأهلي وسان جورج

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على نتيجة مباراة الأهلي على نادي سان جورج في مباراة اليوم التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، باستاد القاهرة.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا: "اللعب في إتجاه واحد والنتيجة المفروض تكون ستة / صفر، ده ملخص مباراة جامعة الأهلي ومدرسة سان جورج الابتدائية".

وأضاف:" هدفان جميلان لنجم المباراة حسين الشحات وهدف لعبد القادر، وتألق من إمام عاشور، وسيطرة كاملة ولعب بمزاج من لاعبي الأهلي لسهولة المباراة وبداية فتح شهية أمام فريق طيب".

يذكر أن الأهلي فاز على سان جورج بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم، حسين الشحات "هدفين"، وأضاف أحمد عبد القادر الثالث.