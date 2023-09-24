فانتازي.. تعرف على اللاعبين الموقوفين والقريبين من الإيقاف في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يجب على مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي الحذر من شراء اللاعبين الغائبين عن فرقهم بسبب الإيقاف أو حتى قريبون منه.

وأي لاعب حصل على خمسة إنذارات في 19 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، ولا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى كأس الاتحاد الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

وإليكم اللاعبون القريبون من الإيقاف:

جاكسون (تشيلسي) 5 إنذارات

جوردون (نيوكاسل) 4 إنذارات

تشيلويل (تشيلسي) 3 إنذارات

دوجلاس لويز (أستون فيلا) 3 إنذارات

لوكاس دين (أستون فيلا) 3 إنذارات

برانثويت (إيفرتون) 3 إنذارات

هيكي (برينتفورد) 3 إنذارات

فرنانديز (مانشستر يونايتد) 3 إنذارات

جيمارايش (نيوكاسل) 3 إنذارات

آينا (نوتنجهام فورست) 3 إنذارات

إيمرسون (وست هام) 3 إنذارات

باكيتا (وست هام) 3 إنذارات

سيميدو (وولفرهامبتون) 3 إنذارات

مانجالا (نوتنجهام فورست) 3 إنذارات

بيسوما (توتنهام) 3 إنذارات

إيمرسون (وست هام) 3 إنذارات

ألفاريز (وست هام) 3 إنذارات

جواو جوميز (ولفرهامبتون) 3 إنذارات

مهاجم تشيلسي نيكولاس جاكسون (7 مليون جنيه إسترليني) هو أول لاعب يصل إلى حد الإيقاف هذا الموسم بعد أن حصل على 5 بطاقات صفراء في أول ستة أسابيع من الدوري.

واللاعبون الذين سيحصلون على 10 بطاقات صفراء في 32 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم إيقافهم مباراتين في المسابقة.

اللاعبون الذين سيغيبون عن الأسبوع السابع

سيغيب مهاجم تشيلسي عن مباراة فولهام في الجولة السابعة، بعد أن حصل على 5 بطاقات صفراء في أول 6 جولات.

سيجلس مالو جوستو (4.3 مليون جنيه إسترليني) بجانبه بعد حصوله على البطاقة الحمراء بسبب تدخل عنيف في هزيمة تشيلسي من أستون فيلا.

وسيؤدي إيقافه لثلاث مباريات أيضًا إلى غيابه عن مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد برايتون ومباراة الأسبوع الثامن أمام بيرنلي.

وعلى عكس البطاقات الصفراء، يتم نقل البطاقات الحمراء إلى مسابقات الكأس المحلية.

بالإضافة إلى رودري (5.7 مليون جنيه إسترليني) الذي تم إيقافه لمدة ثلاث مباريات بعد طرده بسبب السلوك العنيف في فوز مانشستر سيتي 2-0 على نوتنجهام فورست.

لذلك سيغيب عن مباراة الأسبوع السابع أمام ولفرهامبتون، بالإضافة إلى مواجهة أرسنال في الأسبوع الثامن، كما سيغيب عن مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

كما يغيب جان ريكنر بيليجارد (5 مليون جنيه إسترليني)، لاعب ولفرهامبتون الذي تم طرده بسبب سلوكه العنيف في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي، حيث تلقى لاعب خط الوسط بطاقة حمراء في تعادل ولفرهامبتون 1-1 مع لوتون تاون.

لذلك سيتم إيقافه عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد إيبسويتش تاون، بالإضافة إلى اللقاءات على أرضه مع مانشستر سيتي وأستون فيلا في الأسبوعين السابع والثامن على التوالي.

يتبقى للاعب بيرنلي لايلي فوستر (5 مليون جنيه إسترليني) مباراتين في عقوبته التي نتجت عن طرده في الجولة الخامسة أمام نوتنجهام فورست.