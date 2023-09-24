شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تختار هدف بيرسى تاو فى المصرى الأفضل بالجولة الأولى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، فوز هدف بيرسي تاو، لاعب الأهلي بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بيرسي تاو في مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور من منتصف الملعب، استلمها اللاعب الجنوب أفريقي، ومن ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وفاز الأهلى على المصرى برباعية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريقين بالدورى فى المباراة التى جرت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل رباعية الأهلي رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري، وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.