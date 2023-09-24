شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد يكشف لـ"الخليج 365" سبب استبعاد دونجا والمثلوثى من لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب قرار الجهاز الفنى، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، استبعاد كل من حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا من قائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين.
وأكد عبد الواحد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن استبعاد حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا جاء برغبة من الكولومبى أوسوريو، من أجل إراحتهما قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف عبد الواحد، إن أوسوريو يرى إن مواجهة أرتا سولار المقرر لها يوم السبت المقبل، فى لقاء العودة بدور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية، ستكون مواجهة مصيرية، خاصة فى ظل خسارة الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0.
وأعلن خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.
خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.
وشهدت القائمة عودة محمد صبحى بعد شفائه من الإصابة، كما عاد سيف الدين الجزيرى الذى كان مستبعدًا من مواجهة بيراميدز، وعاد أحمد زيزو، واستبعد من المباراة حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، كما استبعد محمود علاء للإيقاف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز