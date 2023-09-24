شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد يكشف لـ"الخليج 365" سبب استبعاد دونجا والمثلوثى من لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب قرار الجهاز الفنى، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، استبعاد كل من حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا من قائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين.

وأكد عبد الواحد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن استبعاد حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا جاء برغبة من الكولومبى أوسوريو، من أجل إراحتهما قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف عبد الواحد، إن أوسوريو يرى إن مواجهة أرتا سولار المقرر لها يوم السبت المقبل، فى لقاء العودة بدور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية، ستكون مواجهة مصيرية، خاصة فى ظل خسارة الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0.