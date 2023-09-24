شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر وديتىّ منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى، طرح تذاكر مباراتى منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومى 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي.